Survei Indikator: Ganjar-Mahfud Masih Unggul di Jawa Tengah

JAKARTA - Tingkat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih unggul di wilayah Jawa Tengah. Hal itu berdasarkan temuan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sebanyak 51,7 persen responden masih memilih Ganjar dan Mahfud. Kendati demikian, jumlah ini mengalami penurunan dari temuan Indikator sebelumnya pada 27 Oktober-1 Novmber 2023 yang tercatat sebesar 68,1 persen.

"Jawa Tengah petanya masih dikuasai pasangan Ganjar-Mahfud, tapi perlu berhati-hati karena trennya turun," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Rizka Halida dalam paparannya, Sabtu (9/12/2023).

Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih berada di posisi kedua untuk di wilayah Jawa Tengah dengan tingkat keterpilihan sebesar 35,3 persen. Kemudian, untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tingkat keterpilihan di Jawa Tengah hanya berjumlah sembilan persen.

"Prabowo Gibran tampak mengalami kenaikan signifikan. Untuk Anies-Muhaimin masih stabil di Jawa Tengah di sembilan persen," ungkapnya.

Sebagai informasi, survei ini dilaksanakan pada 23 November-1 Desember 2023. Adapun teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung.