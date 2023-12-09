Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Ganjar-Mahfud Masih Unggul di Jawa Tengah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |16:01 WIB
Survei Indikator: Ganjar-Mahfud Masih Unggul di Jawa Tengah
Survei Indikator Politik Indonesia (Foto: Jonathan Simanjuntak/tangkapan layar))
A
A
A

JAKARTA - Tingkat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih unggul di wilayah Jawa Tengah. Hal itu berdasarkan temuan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sebanyak 51,7 persen responden masih memilih Ganjar dan Mahfud. Kendati demikian, jumlah ini mengalami penurunan dari temuan Indikator sebelumnya pada 27 Oktober-1 Novmber 2023 yang tercatat sebesar 68,1 persen.

"Jawa Tengah petanya masih dikuasai pasangan Ganjar-Mahfud, tapi perlu berhati-hati karena trennya turun," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Rizka Halida dalam paparannya, Sabtu (9/12/2023).

Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih berada di posisi kedua untuk di wilayah Jawa Tengah dengan tingkat keterpilihan sebesar 35,3 persen. Kemudian, untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tingkat keterpilihan di Jawa Tengah hanya berjumlah sembilan persen.

"Prabowo Gibran tampak mengalami kenaikan signifikan. Untuk Anies-Muhaimin masih stabil di Jawa Tengah di sembilan persen," ungkapnya.

Sebagai informasi, survei ini dilaksanakan pada 23 November-1 Desember 2023. Adapun teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement