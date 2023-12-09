Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Debat Perdana Capres-Cawapres Angkat Isu HAM, Partai Perindo: Ganjar-Mahfud Sangat Siap

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |18:46 WIB
Debat Perdana Capres-Cawapres Angkat Isu HAM, Partai Perindo: Ganjar-Mahfud Sangat Siap
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Dok)
JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng memastikan, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah sangat siap menjalani debat perdana Pilpres 2024.

Diketahui, debat perdana Capres-Cawapres 2024 ini akan digelar di Kantor KPU RI pada Selasa 12 Desember 2023.

"Ganjar dan Mahfud sangat siap," ucap Yusuf saat dihubungi, Sabtu (9/12/2023).

Adapun tema debat perdana ini yakni terkait pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Menurut Yusuf, tema ini sudah sering digeluti oleh Capres-Cawapres 2024 yang diusung Partai Perindo tersebut, sehingga, Ganjar-Mahfud dipastikan sangat siap.

"Tema ini adalah tema yang sesungguhnya sehari-hari mereka geluti dan integritas dan kredibilitas mereka serta prestasinya di isu ini sudah diketahui oleh hal layak ramai. Saya kira mereka sangat siap," katanya.

Meski begitu, Yusuf mengakui, pihaknya sempat meragukan jalannya debat Pilpres 2024 ini bisa menyuguhkan tontonan menarik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan soal wacana KPU yang menghilangkan debat khusus cawapres.

"Semenjak KPU mewacanakan debat cawapres hilang yang kemudian diprotes publik itu, saya kok agak ragu KPU ini bisa menyajikan debat yang menarik karena sepertinya mereka lupa akan kekuasaannya," tandasnya.

Halaman:
1 2 3
      
