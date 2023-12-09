Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atikoh Yakin Ganjar-Mahfud Mampu Berantas Korupsi: Dua-duanya Peduli Masalah Hukum

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:04 WIB
Atikoh Yakin Ganjar-Mahfud Mampu Berantas Korupsi: Dua-duanya Peduli Masalah Hukum
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (Foto: Devi Ari Rahmadhani)
A
A
A

JAKARTA - Siti Atikoh yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mampu berantas korupsi.

Istri Capres 2024 Ganjar Pranowo ini menyatakan karena keduanya memiliki kepedulian yang tinggi terkait masalah hukum di Indonesia.

"Mas Ganjar basicnya sarjana hukum, Pak Mahfud juga sangat concern dengan permasalahan hukum apalagi korupsi," kata Siti Atikoh saat mengisi acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Dengan kepedulian yang tinggi terhadap masalah korupsi, Siti Atikoh yakin nantinya Ganjar-Mahfud bisa semakin menggaungkan budaya antikorupsi.

"Insya Allah budaya antikorupsi di lingkungan mereka maka akan semakin digaungkan, akan mendapatkan porsi," kata Atikoh.

Lebih lanjut, Atikoh berpesan agar seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan memegang prinsip membiasakan kebenaran.

"Kita sebagai masyarakat harus memiliki prinsip jangan membenarkan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar," ucap Siti Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement