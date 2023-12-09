Atikoh Yakin Ganjar-Mahfud Mampu Berantas Korupsi: Dua-duanya Peduli Masalah Hukum

JAKARTA - Siti Atikoh yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mampu berantas korupsi.

Istri Capres 2024 Ganjar Pranowo ini menyatakan karena keduanya memiliki kepedulian yang tinggi terkait masalah hukum di Indonesia.

"Mas Ganjar basicnya sarjana hukum, Pak Mahfud juga sangat concern dengan permasalahan hukum apalagi korupsi," kata Siti Atikoh saat mengisi acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Dengan kepedulian yang tinggi terhadap masalah korupsi, Siti Atikoh yakin nantinya Ganjar-Mahfud bisa semakin menggaungkan budaya antikorupsi.

"Insya Allah budaya antikorupsi di lingkungan mereka maka akan semakin digaungkan, akan mendapatkan porsi," kata Atikoh.

Lebih lanjut, Atikoh berpesan agar seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan memegang prinsip membiasakan kebenaran.

"Kita sebagai masyarakat harus memiliki prinsip jangan membenarkan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar," ucap Siti Atikoh.