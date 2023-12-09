Jika Jadi Presiden RI, Ganjar Bersama Atikoh Pegang Teguh Komitmen Antikorupsi

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh memiliki prinsip anti terhadap korupsi. Hal ini sudah sejak lama mereka terapkan di dalam keluarga.

Komitmen ini mereka melanjutkan kala menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Nantinya, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh akan pegang teguh komitmen antikorupsi saat resmi terpilih menjadi presiden RI.

Hal tersebut disampaikan Siti Atikoh kala mengisi acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

“Insya Allah (pegang prinsip anti korupsi ketika menjadi presiden),” ucap Siti Atikoh.

“Mulai dari diri sendiri saya harapannya bisa juga memberikan influence kepada orang lain dan orang-orang sekitar dan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Melalui kesempatan ini, Siti Atikoh juga membeberkan prinsip anti korupsi yang telah dia terapkan kala dirinya dan Ganjar Pranowo menjadi seorang Gubernur Jawa Tengah. Sepasang kekasih ini tidak pernah menerima apapun dari kalangan manapun.

“Yang pertama terkait ini seolah-olah ada budaya ya, ketika kita berkunjung atau kita ke pameran UMKM diberi ‘ini pak untuk bapak’ seperti itu. Kita mungkin mulai dari situ, kita tidak menerima pemberian hadiah. Kalau UMKM memberi kita berarti kita harus membeli, tidak ada gratisan di situ,” tutur Atikoh.

“Kedua, ketika saya bepergian. Saya enggak mau ditraktir, apalagi kalau pergi sama anak buah, masa bosnya yang ditraktir, harusnya bosnya yang traktir,” ucapnya.