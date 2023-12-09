Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal RUU DKJ, PDIP DKI Harap DPR Kedepankan Aspek Musyawarah

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:34 WIB
Soal RUU DKJ, PDIP DKI Harap DPR Kedepankan Aspek Musyawarah
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - DPD PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menyarankan DPR RI agar lebih menekankan aspek musyawarah dalam mengevaluasi Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Itu perlu dilakukan guna mengatasi kontroversi terkait penunjukkan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden berdasarkan pertimbangan DPRD yang tertuang dalam RUU DKJ.

"Konten RUU DKJ agar dimusyawarahkan lebih dalam lagi sebelum masuk ke pengambilan keputusan final (akhir). Kalau kemarin itu kan paripurna baru penetapan inisiatif DPR, jadi ini harus dikaji betul,” kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (9/12/2023).

Pantas menegaskan pentingnya musyawarah sebagai salah satu elemen demokrasi yang diakui negara. Ia menjelaskan, bahwa ada beberapa model pengambilan keputusan dalam musyawarah, seperti musyawarah mufakat, aklamasi, dan voting.

Selain itu, Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta itu juga menggarisbawahi kebutuhan untuk menghargai hasil keputusan melalui voting dengan mengutamakan suara mayoritas.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak terburu-buru mengambil sikap terhadap RUU DKJ tanpa pemahaman yang memadai. Mengingat, RUU DKJ juga masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

“Kalau esensinya (RUU DKJ) sudah dipelajari lalu ditolak yah nggak ada masalah. Tapi pahami dulu, ini jangan belum dengar dan tahu tiba-tiba menolak,” ujarnya.

Di sisi lain, Pantas menghormati keputusan paripurna yang menetapkan RUU DKJ sebagai hasil inisiatif DPR RI. Ia melihat bahwa sebagai rancangan, masih terbuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan demi perbaikan RUU DKJ.

“Prinsip demokrasi Pancasila kita ini sangat membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk membicarakan semua poin-poin esensial dari RUU DKJ tersebut,” katanya.

