Mahfud MD: Kalau Korupsi Tak Diberantas, Orang Miskin Takkan Pernah Bangkit

BEKASI - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai bahwa masyarakat miskin di Indonesia tidak akan pernah bangkit, jika korupsi tidak diberantas tuntas.

Akar masalah, kata Mahfud, terdapat pada pejabat yang korup. Dari situ juga bisa timbul penegakan hukum yang tidak adil.

"Kalau korupsi tidak diberantas, maka orang miskin di Indonesia tidak akan pernah bangkit, pajak harus bayar rakyatnya, tapi yang dapat pelayanan hanya orang-orang yang punya uang," kata Mahfud saat menghadiri acara Rapat Akbar Laju Indonesia di Bekasi, Sabtu (9/12/2023).