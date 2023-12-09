Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lagu Kanjuruhan Menggebrak Panggung Rakyat Bongkar di GBK

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:50 WIB
Lagu Kanjuruhan Menggebrak Panggung Rakyat Bongkar di GBK
Panggung Rakyat bertajuk Bongkar (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu band penampil di acara Panggung Rakyat 'Bongkar' yakni Usman and The Black Stones feat Once menyanyikan lagu khusus untuk para korban Kanjuruhan, di Malang.

Saat itu, lagu khusus Kanjuruhan itu dinyanyikan sebagai lagu pamungkas yang dibawakan oleh Usman and The Black Stones feat Once.

"Lagu terakhir untuk korban tragedi Kanjuruhan. Hidup korban tragedi Kanjuruhan, jangan diam, jangan diam," kata Vokalis Usman and The Black Stones, Usman Hamid di atas Panggung Rakyat 'Bongkar', Sabtu (9/12/2023).

Saat teriakan 'jangan diam' oleh Usman ribuan penonton yang hadir pun ikut menyerukan kata 'lawan' terhadap kasus HAM yang merenggut 135 nyawa Aremania kala itu.

"Lawan! Lawan!" seru ribuan penonton yang hadir.

Sebelumnya, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) membuat acara Panggung Rakyat bertema Bongkar yang diikuti ratusan tokoh, mulai dari seniman, budayawan, dan aktivis di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 9 Desember 2023.

Acara akan diisi dengan orasi beberapa tokoh seperti aktivis HAM Usman Hamid, budayawan Goenawan Mohamad, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, seniman Inayah Wahid, mantan petinggi KPK Laode Muhammad Syarif, hingga ekonom Faisal Basri serta Rhenald Kasali.

Sosok seperti Zoemrotin K. Soesilo, Neng Rukka Sombolingi, Encep Arif Afandi, Yuniyanti Chuzaifah, Erry Riyana Hardjapamekas, Zenzi Suhadi, Karlina Supelli, A. Alex Junaidi, Surya Anta Ginting, Andreas Harsono, Danang Widoyoko, Ririn Sefsani, Neng Dara Affiah, Alif Nurlambang, Melki Sedek Huang, Muhammad Suhud, M. Roni Syamsuri, Abdullah Riansyah, Arya Dewi Prayetno, dan Ahmad Tomi Wijaya juga akan berorasi di acara yang sama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170969/ham-nS8h_large.jpg
KemenHAM: Jangan Asal Simpulkan Penghilangan Paksa, Bisa Jadi Pergi Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/337/3116474/menteri_ham_natalius_pigai-elsb_large.jpeg
Menteri HAM Usut Kabar Pemecatan Vokalis Band Sukatani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/337/3115111/bertemu_menteri_ham_institut_leimena_aktif_mendorong_pendidikan_hak_asasi_manusia-FI9r_large.jpeg
Bertemu Menteri HAM, Institut Leimena Aktif Mendorong Pendidikan Hak Asasi Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/337/3102878/menteri_ham_natalius_pigai-eryS_large.jpg
Menteri HAM : Pendidikan Hak Asasi Manusia Berdampak Positif ke Calon Penerima Amnesti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/337/3094113/dpr-tFae_large.jpg
Hari HAM Sedunia, Ketua DPR: Negara Harus Hadir Penuhi Hak Masyarakat Termarjinalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093210/pendidikan_ham_dan_literasi_keagamaan_lintas_budaya_penting_untuk_menjamin_hak_kebebasan_beragama-gDM3_large.jpeg
Pendidikan HAM dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya Penting untuk Menjamin Hak Kebebasan Beragama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement