KPU Resmi Umumkan 11 Nama Panelis Debat Capres, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan nama-nama panelis yang akan merumuskan bahan-bahan yang akan digunakan untuk debat capres pertama yang akan dilaksanakan pada Selasa 12 Desember 2023.

Terdapat 11 nama panelis yang bersedia ikut dalam rancangan bahan debat Capres nanti, nama-nama tersebut adalah:

1. Pakar Ilmu Politik UGM Mada Sukmajati

2. Pakar Ilmu Politik Undana Rudi Rohi

3. Ahli Hukum Tata Negara Undip Lita Tyesta ALW

4. Pakar Hukum Unand Khairul Fahmi

5. Pakar Hukum Tata Negara UNS Agus Riewanto

6. Pakar Tata Hukum Negara UNPAD Susi Dwi Harijanti

7. Guru Besar Universitas Jember Bayu Dwi Anggono

8. Ketua Komnas HAM 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik

9. Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga Phil Al Makin

10. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto

11. Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi

"Ini ada 11 panelis yang kami sudah hubungi dan bersedia sejak kemarin, nah kemudian tanggal 10, mulai besok kami akan karantina sampe tanggal 13 di Jakarta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun oleh panelis," kata Komisioner KPU RI August Mellaz di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2023).