Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Resmi Umumkan 11 Nama Panelis Debat Capres, Berikut Daftarnya

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:39 WIB
KPU Resmi Umumkan 11 Nama Panelis Debat Capres, Berikut Daftarnya
Gedung KPU (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan nama-nama panelis yang akan merumuskan bahan-bahan yang akan digunakan untuk debat capres pertama yang akan dilaksanakan pada Selasa 12 Desember 2023.

Terdapat 11 nama panelis yang bersedia ikut dalam rancangan bahan debat Capres nanti, nama-nama tersebut adalah:

1. Pakar Ilmu Politik UGM Mada Sukmajati

2. Pakar Ilmu Politik Undana Rudi Rohi

3. Ahli Hukum Tata Negara Undip Lita Tyesta ALW

4. Pakar Hukum Unand Khairul Fahmi

5. Pakar Hukum Tata Negara UNS Agus Riewanto

6. Pakar Tata Hukum Negara UNPAD Susi Dwi Harijanti

7. Guru Besar Universitas Jember Bayu Dwi Anggono

8. Ketua Komnas HAM 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik

9. Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga Phil Al Makin

10. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto

11. Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi

"Ini ada 11 panelis yang kami sudah hubungi dan bersedia sejak kemarin, nah kemudian tanggal 10, mulai besok kami akan karantina sampe tanggal 13 di Jakarta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun oleh panelis," kata Komisioner KPU RI August Mellaz di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement