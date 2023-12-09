Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alam Ganjar Tak Tutup Kemungkinan Terjun ke Dunia Politik

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:42 WIB
Alam Ganjar Tak Tutup Kemungkinan Terjun ke Dunia Politik
Alam Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anak dari Calon Presiden (capres) Partai Perindo Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, tidak menutup kemungkinan terjun ke dunia politik di masa depan. Namun, dia memiliki fokus tersendiri dalam waktu dekat ini.

Pernyataan itu disampaikan Alam kepada awak media seusai acara Mikir Santai PlayDay 2023. Acara itu digelar di Vadeva Terrasse, Kemang, Jakarta Selatan. Acara itu berlangsung Sabtu (9/12/2023) sore WIB.

"Kalau scopenya politik praktis, kayaknya dalam waktu dekat ini enggak dulu, karena aku masih mau menimba banyak ilmu," ujar Alam.

"Akan tetapi, kalau memang scopenya politic in general, diwawancara sama teman-teman ini kan, sudah termasuk kegiatan politik. Jadi, aku enggak bisa langsung blocking dari awal. At the end of the day, (saya) tidak akan pernah menutup kemungkinan soal apa pun," tambahnya.

Lebih lanjut, Alam Ganjar mengaku ingin melanjutkan sekolah lagi jika ada kesempatan. Selain itu, dalam waktu dekat dia ingin mengembangkan tim e-sportnya.

