Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Perdana Pilpres 2024, KPU Tunjuk Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel Jadi Moderator

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:52 WIB
Debat Perdana Pilpres 2024, KPU Tunjuk Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel Jadi Moderator
Valerina Daniel (Foto: Instagram @valerinadaniel)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memutuskan dua nama moderator yang akan bertindak pada debat kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Diketahui, debat perdana ini akan digelar pada tanggal 12 Desember 2023 mendatang.

"Kita juga sudah mendapatkan moderator untuk diskusi atau debat pertama Capres-Cawapres, yaitu Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel," kata Anggota KPU RI, August Mellaz, Sabtu (9/12/2023).

Ardianto maupun Valerina nantinya akan bertindak sebagai pemandu, penengah dan penjembatan sekaligus pengendali jalannya debat.

Selain nama moderator, KPU RI juga telah memutuskan 11 nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan bagi masing-masing kandidat pada debat perdana nanti.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI menggelar debat perdana capres-cawapres pada 12 Desember mendatang. Debat ini rencananya akan digelar di halaman Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun, tema yang akan diangkat dalam debat perdana nanti di antaranya Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement