Debat Perdana Pilpres 2024, KPU Tunjuk Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel Jadi Moderator

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memutuskan dua nama moderator yang akan bertindak pada debat kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Diketahui, debat perdana ini akan digelar pada tanggal 12 Desember 2023 mendatang.

"Kita juga sudah mendapatkan moderator untuk diskusi atau debat pertama Capres-Cawapres, yaitu Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel," kata Anggota KPU RI, August Mellaz, Sabtu (9/12/2023).

Ardianto maupun Valerina nantinya akan bertindak sebagai pemandu, penengah dan penjembatan sekaligus pengendali jalannya debat.

Selain nama moderator, KPU RI juga telah memutuskan 11 nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan bagi masing-masing kandidat pada debat perdana nanti.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI menggelar debat perdana capres-cawapres pada 12 Desember mendatang. Debat ini rencananya akan digelar di halaman Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun, tema yang akan diangkat dalam debat perdana nanti di antaranya Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

