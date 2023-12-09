Mengenal Prada Muhammad Arifin, Sosok Heroik Anggota TNI yang Bantu Evakuasi Zhafirah Korban Viral Erupsi Marapi

JAKARTA- Prada Muhammad Arifin menjadi sorotan setelah aksi heroiknya membantu evakuasi Zhafirah Zahrim Febrina korban erupsi Marapi langsung viral di media sosial.

Bencana erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat pada Minggu (3/12/2023) lalu meninggalkan luka dalam bagi masyarakat khususnya masyarakat Minang. Pasalnya, peristiwa tersebut menewaskan 23 pendaki, sementara 52 orang lainnya berhasil selamat.

Salah satu korban yang selamat adalah Zhafirah Zahrim Febrina. Selamatnya Zhafirah dari bencana erupsi Gunung Marapi tidak terlepas dari sosok Prada Muhammad Arifin.

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (9/12/2023), Prada Muhammad Arifin merupakan seorang anggota Yonif 131 Braja Sakti, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam beberapa video yang tersebar di media sosial TikTok, Prada Muhammad Arifin merupakan seorang muslim yang fasih membaca Alquran.

Prada Muhammad Arifin menjelaskan proses evakuasi dilakukan sekitar pukul 11 malam. Ia menjelaskan petugas evakuasi dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 7 anggota TNI dan 4 warga sipil.

Setelah melewati medan yang terjal dan licin, sekitar pukul 2 dini hari Muhammad Arifin dan petugas evakuasi yang lain berhasil menemukan Zhafirah Zahrim di dalam sebuah lubang dan tengah meminta tolong.