Berkunjung ke Pontianak, Hary Tanoe dan Liliana Disambut Antusias oleh Generasi Milenial

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo melakukan kegiatan kunjungan ke Pontianak, Kamimantan Barat pada Sabtu (9/12/2033). Keduanya pun disambut dengan antusias oleh generasi mileniel yang mendukung kemenangan untuk Capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hary Tanoe bersama sang istri, Liliana melakukan 3 rangkaian kegiatan di Pontianak, Kalimantan Barat, khususnya bersama generasi mileniel dan relawan yang mendukung Ganjar-Mahfud. Dalam kunjungannya itu, Hary Tanoe dan Liliana kompak mengenakan pakaian atas berwarna putih dan pakaian bawah berwarna hitam.

Keduanya sangat disambut antusias oleh para generasi milenial dan relawan muda. Usai kegiatan digelar, generasi milenial dan relawan muda pun antusias untuk berfoto bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Hary Tanoe memberikan sambutan dengan berbicara tentang pasangan Capres-cawapres yang diusung partai Perindo, Ganjar-Mahfud. Adapun generasi milenial dan relawan muda tersebut menyambutnya dengan antusias untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pemilu 2024 mendatang.