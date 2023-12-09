Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Sebut Keluarga Ganjar Pranowo Sederhana dan Merakyat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |22:04 WIB
Warga Sebut Keluarga Ganjar Pranowo Sederhana dan Merakyat
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh beserta sang buah hati Alam Ganjar selalu terlihat harmonis di hadapan publik, salah satunya kala di sosial media. Namun, keharmonisan tersebut ternyata bukan sesuatu yang dibuat-buat.

Keluarga Ganjar Pranowo nyatanya memang sangat harmonis. Hal tersebut tercermin dalam cerita Siti Atikoh di acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Melalui acara tersebut bagaimana perjuangan dirinya dan Ganjar Pranowo bergotong royong mendidik anak tentang budaya anti korupsi. Tidak hanya itu saja, Siti Atikoh pun bercerita bagaimana cara membagi tugas rumah tangga dengan Ganjar Pranowo serta selalu menjaga komunikasi yang baik. Hal-hal tersebut memperlihatkan jika Ganjar Pranowo memiliki keluarga yang harmonis tanpa dibuat-buat.

Kejujuran yang diperlihatkan keluarga Ganjar Pranowo tersebut nyatanya sampai pada masyarakat. Angel Karoline salah satu warga Rawamangun yang datang dalam acara sarasehan bersama Siti Atikoh menyebutkan jika keluarga Ganjar Pranowo sangat sederhana dan merakyat.

“Sangat sederhana, mereka tidak menonjolkan orang yang gimana gitu sama masyarakat, merakyat gitu,” kata Angel.

Hal tersebut membuat keluarga Ganjar Pranowo selalu terlihat bahagia. Dengan demikian, Angel berharap jika nantinya kesederhanaan ini akan terus terjaga hingga Ganjar Pranowo menjadi kepala negara atau presiden RI.

Sebagai informasi, pada kampanyenya di Jawa Barat, Siti Atikoh pun menyebutkan jika keluarga yang bahagia merupakan kunci kebahagiaan suatu negara.

