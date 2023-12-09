Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Tegaskan Ganjar-Mahfud Pilihan Tepat Bagi Generasi Milenial

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |22:34 WIB
Hary Tanoe Tegaskan Ganjar-Mahfud Pilihan Tepat Bagi Generasi Milenial
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo melakukan kegiatan kunjungan ke Pontianak, Kamimantan Barat pada Sabtu (9/12/2033), salah satunya bertemua generasi dan relawan mileniel.

Hary Tanoe menyambut baik generasi dan relawan milenial yang secara sukarela mengadakan suatu konsorsium. Bahkan, mereka ramai-ramai mendukung pasangan Capres-cawapres yang diusung partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya tadi bertemu dengan relawan milenial, mereka secara sukarela membuat konsorsium, ramai-ramai relawan milenial yang mendukung Ganjar-Mahfud," ujarnya pada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan jika generasi dan relawan milenial tersebut memang tepat dalam memberikan dukungannya pada Ganjar-Mahfud. Diharapkan, mereka nantinya bisa meyakinkan orang lain dalam memilih Ganjar-Mahfud untuk memimpin bangsa Indonesia ini ke depannya.

"Jadi saya arahkan pada mereka, menegaskan pada mereka, bahwa memang sudah tepat memilih Ganjar-Mahfud, supaya mereka makin mantap, saya sampaikan alasan-alasannya juga," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement