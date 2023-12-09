Hary Tanoe Tegaskan Ganjar-Mahfud Pilihan Tepat Bagi Generasi Milenial

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo melakukan kegiatan kunjungan ke Pontianak, Kamimantan Barat pada Sabtu (9/12/2033), salah satunya bertemua generasi dan relawan mileniel.

Hary Tanoe menyambut baik generasi dan relawan milenial yang secara sukarela mengadakan suatu konsorsium. Bahkan, mereka ramai-ramai mendukung pasangan Capres-cawapres yang diusung partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya tadi bertemu dengan relawan milenial, mereka secara sukarela membuat konsorsium, ramai-ramai relawan milenial yang mendukung Ganjar-Mahfud," ujarnya pada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan jika generasi dan relawan milenial tersebut memang tepat dalam memberikan dukungannya pada Ganjar-Mahfud. Diharapkan, mereka nantinya bisa meyakinkan orang lain dalam memilih Ganjar-Mahfud untuk memimpin bangsa Indonesia ini ke depannya.

"Jadi saya arahkan pada mereka, menegaskan pada mereka, bahwa memang sudah tepat memilih Ganjar-Mahfud, supaya mereka makin mantap, saya sampaikan alasan-alasannya juga," katanya.