Ayah Bekap 4 Anaknya hingga Tewas di Jagakarsa, dari yang Terkecil

JAKARTA - Seorang ayah berinisial PD (40) ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan atas kematian keempat anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Polisi mengungkap, pelaku melancarkan aksinya dengan cara membekap mulut korbannya selama 15 menit.

“Yang bersangkutan melakukan pembunuhan dengan cara menyekap mulut korban satu per satu. Setelah 15 menit tidak bernapas, yang bersangkutan bergantian terhadap korban berikutnya,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (8/12/2023) malam.

Bintoro menjelaskan, pelaku membunuh korbannya secara bergantian. Dimulai yang pertama anak yang paling kecil, anak korban inisial A umur 1 tahun. "Dilanjutkan anak korban inisial A juga umur 3 tahun. Selanjutnya, anak korban yang ketiga umur 4 tahun. Terakhir, anak korban yang tertua umur 6 tahun,” ujar Bintoro.

BACA JUGA: Ibu dari 4 Anak yang Meninggal di Jagakarsa Dapat Pendampingan Psikologis

Pelaku membekap keempat anaknya hidup-hidup menggunakan tangannya sendiri.

“(Korban dibekap) dalam kondisi masih sadar,” ujarnya.