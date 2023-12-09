Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terinspirasi Kasus Jessica Wongso, Yakub Hasibuan Bikin Aplikasi Konsultasi Hukum Gratis

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |01:27 WIB
Terinspirasi Kasus Jessica Wongso, Yakub Hasibuan Bikin Aplikasi Konsultasi Hukum Gratis
Jessica Wongso/Foto: Okezone
JAKARTA – Kasus kopi sianida yang menjadikan Jessica Wongso terpidana kembali menjadi sorotan setelah penayangan film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso.

Bahkan, pengacara senior Otto Hasibuan, berusaha memperjuangkan keadilan bagi kliennya dengan mencuatnya kembali kasus Kopi Sianida. Diketahui, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara setelah didakwa membunuh Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu.

Hal ini ternyata menjadi masukan bagi Yakup Hasibuan, putra Otto Hasibuan, dengan membuat sebuah aplikasi yang terinspirasi dari adanya kasus Jessica Wongso.

Inspirasi ini bermula dari gigihnya Otto Hasibuan dalam memperjuangkan keadilan untuk Jessica Wongso.

“Perqara telah resmi meluncurkan aplikasi konsultasi hukum gratis pada Selasa, 28 November 2023. Aplikasi ini menjadi satu-satunya platform konsultasi hukum yang terdigitalisasi secara penuh,”ujar Yakup Hasibuan, Jumat (8/12/2023).

Menurutnya, para pengguna dapat melakukan konsultasi via chat, voice call maupun video call dalam satu aplikasi.

ist

“Siapa pun dapat melakukan konsultasi hukum gratis dengan ratusan advokat yang telah terverifikasi dan tersebar pada lebih dari 100 kabupaten dan kota di Indonesia,” ujarnya.

Fitur aplikasi Perqara dirancang untuk membuat konsultasi hukum online terasa secara real-time, mulai dari fitur pengiriman file dan dokumen hingga sistem konsultasi langsung yang membuat pengguna tidak perlu membuat janji dengan advokat.

“Tidak hanya itu, pengguna juga dapat memilih advokat dengan keahlian yang sesuai dengan permasalahan hukumnya, seperti pidana, perdata umum, ketenagakerjaan, pertanahan, waris dan masih banyak lagi,”terangnya.

Sebagai anak bangsa dan salah satu advokat muda, Yakup Hasibuan ingin melakukan transformasi digital di industri hukum guna meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat di mana pun mereka berada.

