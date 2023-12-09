Wanita Tewas Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk, Kondisinya Mengenaskan

Seorang wanita tewas tertabrak kereta di Kebon Jeruk. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Seorang wanita berinisial HY tewas tertabrak kereta di pelintasan rel Pasar Pesing, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (8/12/2023) malam. Korban melintas jalan tersebut usai berbelanja di pasar.

"Kronologinya yang tahu persis petugas palang pintu. Kalau saya tahunya sudah ramai, saya yang menggeser (jenazah). Katanya habis belanja, dari pasar," ucap salah satu warga, Hasan di lokasi.

Dia menceritakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Tubuh korban hancur akibat hantaman kereta api jurusan Tangerang tersebut.

"Posisi ibunya lagi jalan, menghadap belakang. Dihajar dari belakang. kepalanya hancur, kaki putus, tangan tinggal putusnya saja," sambungnya

Ketua RT 03, Karno mengaku, korban adalah warga yang tinggal di lingkungannya. Sehari-hari korban merupakan pedagang minuman keliling. Korban biasa berjualan di pinggir jalan.

"Aktivitas lagi jalan cuma biasanya jualan kopi di lampu merah sana, di taman," ucap Karno.