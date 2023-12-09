Usai Membunuh, Ayah di Jagakarsa Susun Mainan Kesayangan 4 Anaknya

JAKARTA - Polisi telah menetapkan Panca Darmansyah (40) sebagai tersangka karena membunuh keempat anaknya, yaitu VA (6), SA (4), AA (3), dan AK (1) di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai empat anaknya tewas, pelaku menata mainan kesayangan anak-anaknya.

"Setalah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban," ucap Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (8/12/2023) malam.

Pihaknya mengungkap, pelaku melancarkan aksinya dengan cara membekap mulut korbannya selama 15 menit. Satu per satu anaknya disekap dengan tangan keji Panca dari usai yang paling muda.

“Yang bersangkutan melakukan pembunuhan dengan cara mensekap mulut korban satu per satu. Setelah 15 menit tidak bernapas, yang bersangkutan bergantian terhadap korban berikutnya,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (8/12/2023) malam.

"Dimulai yang pertama anak yang paling kecil, anak korban inisial A umur 1 tahun. Dilanjutkan anak korban inisial A juga umur 3 tahun. Selanjutnya, anak korban yang ketiga umur 4 tahun. Terakhir, anak korban yang tertua umur 6 tahun,” kata Bintoro.