HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bunuh 4 Anaknya di Jagakarsa, Panca Darmansyah Terancam Hukuman Mati

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |06:20 WIB
Bunuh 4 Anaknya di Jagakarsa, Panca Darmansyah Terancam Hukuman Mati
Ayah yang bunuh 4 anaknya di Jagakarsa terancam hukuman mati. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Polisi telah menetapkan Panca Darmansyah (40) sebagai tersangka karena telah membunuh 4 anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati.

"(Pasal) 338 jo 340 dan UU perlindungan anak. Ancaman maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (8/12/2023).

Polisi mengungkap, pelaku melancarkan aksinya dengan cara membekap mulut korbannya selama 15 menit dengan tangannya sendiri. Korban tewas secara bergantian dimulai dari anaknya yang paling kecil berusia satu tahun.

“Yang bersangkutan melakukan pembunuhan dengan cara mensekap mulut korban satu persatu. Setelah 15 menit tidak bernapas, yang bersangkutan bergantian terhadap korban berikutnya," katanya.

Usai keempat anaknya meninggal dunia, pelaku menata mainan kesayangan anak-anaknya.

"Setalah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban," sambungnya.

