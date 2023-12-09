Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Pengendara Motor Jadi Korban Tabrak Lari di Penjaringan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |08:17 WIB
Seorang Pengendara Motor Jadi Korban Tabrak Lari di Penjaringan
TKP Tabrak Lari di Penjaringan/ist
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara jadi korban tabrak lari di sekitar Jembatan 3, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa dilaporkan oleh Instagram resmi @tmcpoldametro.

"06.40 WIB Pengendara sepeda motor menjadi Korban Tabrak Lari di sekitar Jembatan 3 Penjaringan Jakut," tulis keterangan instagram @tmcpoldametro, Sabtu (9/12/2023).

Terlihat dari foto yang diunggah, kendaraan yang ditumpangi korban bernomor polisi B 6397 USG. Polisi yang datang ke lokasi juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan memberi tanda tempat korban terjatuh.

Saat ini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sebab kasus tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh Unit Laka Lantas Jakarta Utara Polres Jakarta Utara.

"Kecelakaan tersebut kini sedang ditangani unit laka lantas wilayah Jakarta Utara," tutup keterangan itu.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement