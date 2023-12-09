Seorang Pengendara Motor Jadi Korban Tabrak Lari di Penjaringan

JAKARTA - Seorang pengendara jadi korban tabrak lari di sekitar Jembatan 3, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa dilaporkan oleh Instagram resmi @tmcpoldametro.

"06.40 WIB Pengendara sepeda motor menjadi Korban Tabrak Lari di sekitar Jembatan 3 Penjaringan Jakut," tulis keterangan instagram @tmcpoldametro, Sabtu (9/12/2023).

Terlihat dari foto yang diunggah, kendaraan yang ditumpangi korban bernomor polisi B 6397 USG. Polisi yang datang ke lokasi juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan memberi tanda tempat korban terjatuh.

Saat ini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sebab kasus tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh Unit Laka Lantas Jakarta Utara Polres Jakarta Utara.

"Kecelakaan tersebut kini sedang ditangani unit laka lantas wilayah Jakarta Utara," tutup keterangan itu.

(Fahmi Firdaus )