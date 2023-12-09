Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Bocah Terseret Arus Saluran Air saat Main Hujan di Bekasi, 2 Korban Masih Hilang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |09:00 WIB
Tiga Bocah Terseret Arus Saluran Air saat Main Hujan di Bekasi, 2 Korban Masih Hilang
Tim SAR Lakukan Pencarian Bocah Terseret Arus/ist
BEKASI - Tiga orang bocah terseret arus saluran air saat sedang bermain air hujan di Perumahan Taman Sentosa, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/12/2022).

Ketiga orang yang terseret arus saluran air tersebut adalah, Nabil (12), Habib (12) dan Rizqi (12).

“Kita terima informasi pada sore tadi dan langsung kita kerahkan personel rescue dari Unit Siaga SAR Bekasi untuk melakukan pencarian terhadap korban,” ucap Kepala Basarnas Jakarta Fazzli, Sabtu (9/12/2023).

Dikatakannya, satu anak telah ditemukan selamat. Sementara, petugas masih berusaha mencari dua orang tersebut hingga malam hari.

"Satu korban berhasil selamat atas nama Nabil (12) dan dua korban atas nama Habib (12) dan Rizqi (12) saat ini masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan," katanya.

