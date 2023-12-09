Terkuak! Isi Curhatan Panca Darmansyah di Laptop Sebelum Bunuh 4 Anaknya di Jagakarsa

JAKARTA – Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menemukan tulisan berisi curahatan hati Panca Darmansyah di laptop, ayah yang membunuh 4 anaknya di Jagakarsa, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, motif pelaku menghabisi 4 anak kandungnya tersebut, hingga kini memang masih menjadi misterius.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, selain laptop, polisi juga menyita ponsel dan sejumlah barang bukti lainnya di lokasi kejadian.

“Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D,” AKBP Bintoro, Jumat (8/12/2023) malam.

Polisi mengungkap, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mensekap mulut korbannya selama 15 menit dengan tangannya sendiri. Korban tewas secara bergantian dimulai dari anaknya yang paling kecil berusia satu tahun.

“Yang bersangkutan melakukan pembunuhan dengan cara mensekap mulut korban satu persatu. Setelah 15 menit tidak bernapas, yang bersangkutan bergantian terhadap korban berikutnya,"ujarnya.