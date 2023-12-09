Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketika Putra-Putri Ganjar dan Anies Main Bareng, Ditemani Ketua Relawan Prabowo

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |17:18 WIB
Ketika Putra-Putri Ganjar dan Anies Main Bareng, Ditemani Ketua Relawan Prabowo
Alam Ganjar dan Mutiara Baswedan main bareng (Foto: MPI)
A
A
A
 

JAKARTA - Alam Ganjar, anak dari Calon Presiden (capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, kompak main bareng Mutiara Baswedan, putri dari capres Anies Baswedan. Selain mereka berdua, Ketua Dewan Pembina Bersama Prabowo (Bepro), Ibnu Riza turut bersama mereka.

Momen kebersamaan itu terjadi di acara bertajuk Mikir Santai PlayDay 2023. Acara itu digelar di Vadeva Terrasse, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023) sore WIB.

Pada acara tersebut, Alam, Mutiara, dan Ibnu berdiskusi santai dengan anak-anak muda yang hadir. Selain talkshow, ketiga figur muda itu diminta mengikuti permainan yang sudah disiapkan.

Game yang disiapkan meliputi TikTok Dance, Uno Stacko, hingga lempar bola. Alam tampak malu-malu ketika harus menari TikTok di depan anak-anak muda yang hadir.

Seusai acara, Alam Ganjar mengaku senang bisa berdiskusi dan bermain bersama Mutiara dan Ibnu. Alam lalu menyampaikan harapan untuk anak-anak muda agar aktif berpartisipasi pada Pemilu 2024.

"Asyik banget sih tadi kami main-main bareng. Overall sih senang banget bisa ketemu Mbak Tia, Mas Ibnu dan teman-teman lain," ujar Alam kepada awak media.

Halaman:
1 2
      
