INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Muda yang Tangan dan Kakinya Diikat Lakban

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |17:50 WIB
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Muda yang Tangan dan Kakinya Diikat Lakban
Polisi cek lokasi pembunuhan wanita muda di Cikarang Bekasi (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Terduga pelaku berinisial AMW (34) yang membunuh JS (25) perempuan muda yang ditemukan tewas di ikat lakban tangan dan kaki di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, ditangkap. Polisi berhasil menangkap pelaku di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Iya sudah (ditangkap) di Tasik," ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian saat dikonfirmasi, Sabtu (9/12/2023).

Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, dan mendalami hubungan pelaku dan korban yang tinggal bersama di rumah kontrakan, Kampung Citarik, Cikarang Timur.

"Pelaku dan korban bukan suami, kedekatan masih didalami," tutur Samian.

Diberitakan, Sebelumnya, warga digegerkan penemuan mayat wanita dibungkus plastik dan bungkus semen di rumah kontrakan Kampung Citarik, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan korban dalam keadaan membusuk.

Penghuni kontrakan bernama Rika (38) mengatakan, awalnya penghuni kontrakan nomor 2 mencium bau menyengat di kontrakan tersebut pada Jumat (8/12/2023) pukul 14.30 WIB.

"Dikiranya bau telur busuk kemudian buang sampah, namun masih tercium bau busuk. Terus banyak lalat di situ (kontrakan)," ujar Rika, Jumat (8/12/2023).

