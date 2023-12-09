Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Pembunuhan Empat Anak di Jagakarsa, Ada Curhatan Sang Ayah di Laptop

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:00 WIB
4 Fakta Pembunuhan Empat Anak di Jagakarsa, Ada Curhatan Sang Ayah di Laptop
Ayah bunuh 4 anaknya di Jagakarsa (Foto: Istimewa)
A
A
A

SEORANG ayah berinisial PD (40) ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan atas kematian keempat anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Berikut sejumlah fakta terkait pembunuhan sadis tersebut:

1. Ada Curhatan di Laptop

Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menemukan tulisan berisi curahatan hati Panca Darmansyah di laptop, ayah yang membunuh 4 anaknya di Jagakarsa, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, motif pelaku menghabisi 4 anak kandungnya tersebut, hingga kini masih menjadi misterius.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, selain laptop, polisi juga menyita ponsel dan sejumlah barang bukti lainnya di lokasi kejadian.

“Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D,” AKBP Bintoro, Jumat 8 Desember 2023, malam.

2. Menyekap Anak-anaknya

Polisi mengungkap, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mensekap mulut korbannya selama 15 menit dengan tangannya sendiri. Korban tewas secara bergantian dimulai dari anaknya yang paling kecil berusia satu tahun.

“Yang bersangkutan melakukan pembunuhan dengan cara mensekap mulut korban satu persatu. Setelah 15 menit tidak bernapas, yang bersangkutan bergantian terhadap korban berikutnya,"ujarnya.

