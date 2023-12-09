Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Angin di Bogor, 3 Rumah Rusak dan Pohon Bertumbangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:21 WIB
Hujan Angin di Bogor, 3 Rumah Rusak dan Pohon Bertumbangan
Hujan angin di Bogor sebabkan pohon tumbang (Foto: Dok BPBD)
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat data sementara ada 7 kejadian bencana di Kota Bogor, Jawa Barat. Bencana itu disebabkam hujan deras yang disertai angin kencang sore tadi.

"Hingga pukul 16.30 WIB, (sementara) 7 kejadian bencana yang terlapor," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Sabtu (9/12/2023).

Bencana yang terjadi 6 titik pohon tumbang dan 1 angin kencang. Jumlah itu tersebar di wilayah Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal.

"Rumah terdampak yang mengalami kerusakan ringan 3 rumah," ungkapnya.

Berikut data sementara 7 bencana yang terjadi di Kota Bogor sore ini :

Kecamatan Bogor Utara

Pohon tumbang

1. Di wilayah Jalan Kaum Sari, RT 04/RW 05, Kelurahan Cibuluh

2. Di wilayah RT 01/RW 06, Kelurahan Cibuluh

3. Di wilayah Kawung Luwuk, RT 01/RW 01, Keluraha Tegal Gundil

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982/hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement