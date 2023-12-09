Hujan Angin di Bogor, 3 Rumah Rusak dan Pohon Bertumbangan

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat data sementara ada 7 kejadian bencana di Kota Bogor, Jawa Barat. Bencana itu disebabkam hujan deras yang disertai angin kencang sore tadi.

"Hingga pukul 16.30 WIB, (sementara) 7 kejadian bencana yang terlapor," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Sabtu (9/12/2023).

Bencana yang terjadi 6 titik pohon tumbang dan 1 angin kencang. Jumlah itu tersebar di wilayah Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal.

"Rumah terdampak yang mengalami kerusakan ringan 3 rumah," ungkapnya.

Berikut data sementara 7 bencana yang terjadi di Kota Bogor sore ini :

Kecamatan Bogor Utara

Pohon tumbang

1. Di wilayah Jalan Kaum Sari, RT 04/RW 05, Kelurahan Cibuluh

2. Di wilayah RT 01/RW 06, Kelurahan Cibuluh

3. Di wilayah Kawung Luwuk, RT 01/RW 01, Keluraha Tegal Gundil