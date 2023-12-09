Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Pelatihan Make Up, Relawan Ganjar Ajak Ibu-Ibu Tekuni Bisnis Kecantikan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:52 WIB
Gelar Pelatihan <i>Make Up</i>, Relawan Ganjar Ajak Ibu-Ibu Tekuni Bisnis Kecantikan
Relawan Ganjar gelar pelatihan make up (Foto: Istimewa)
A
A
A

TANGERANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia Dukung Ganjar mengajak ibu-ibu untuk menekuni bisnis kecantikan lewat pelatihan make up bertajuk ‘Berbagi Ceria’ di RT 04/04 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (9/12/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kowarteg Indonesia Seno Herlangga mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menjawab kebutuhan ibu-ibu yang ingin membantu perekonomian keluarga dengan berwirausaha.

Melalui pelatihan tersebut, Kowarteg Indonesia menyuguhkan pilihan bisnis untuk ibu-ibu di bidang kecantikan, sesuai dengan potensi kebutuhan pasar pada segmentasi ibu-ibu, anak muda, dan perempuan.

“Harapannya untuk ibu-ibu ke depannya selain bisa lebih memperdalam ilmunya, bisa juga untuk membuka usaha kecantikan. Salon, penata rias, atau perawatan yang lain,” imbuhnya.

Dengan menggandeng perias wajah lokal setempat, dalam pelatihan tersebut ibu-ibu diajarkan bagaimana menganalisa kondisi kulit, menentukan pembersih yang sesuai jenis kulit, hingga mengetahui prosedur jenis dan warna kosmetika sebelum merias. Kemudian, ibu-ibu diperlihatkan praktek teknik rias wajah secara langsung dan melihat perias ‘memoles’ make up ke bagian-bagian wajah ibu-ibu yang menjadi modelnya.

“Alhamdulillah antusias ibu-ibu di Karang Mulya ini sangat besar karena mereka ingin lebih bisa make up secara mandiri yang nanti ilmunya dapat bermanfaat buat make up orang lain,” kata Seno.

Di samping itu, Seno melihat ibu-ibu peserta pelatihan sangat senang mendapat ilmu ini. Sebab selain sebagai bekal usaha, teknik make up yang diajarkan juga bisa dipraktekkan ke diri sendiri.

“Ibu-ibu semakin bisa mempercantik diri pada saat pergi ke acara-acara resmi,” imbuh Seno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement