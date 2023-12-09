Gelar Pelatihan Make Up, Relawan Ganjar Ajak Ibu-Ibu Tekuni Bisnis Kecantikan

TANGERANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia Dukung Ganjar mengajak ibu-ibu untuk menekuni bisnis kecantikan lewat pelatihan make up bertajuk ‘Berbagi Ceria’ di RT 04/04 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (9/12/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kowarteg Indonesia Seno Herlangga mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menjawab kebutuhan ibu-ibu yang ingin membantu perekonomian keluarga dengan berwirausaha.

Melalui pelatihan tersebut, Kowarteg Indonesia menyuguhkan pilihan bisnis untuk ibu-ibu di bidang kecantikan, sesuai dengan potensi kebutuhan pasar pada segmentasi ibu-ibu, anak muda, dan perempuan.

“Harapannya untuk ibu-ibu ke depannya selain bisa lebih memperdalam ilmunya, bisa juga untuk membuka usaha kecantikan. Salon, penata rias, atau perawatan yang lain,” imbuhnya.

Dengan menggandeng perias wajah lokal setempat, dalam pelatihan tersebut ibu-ibu diajarkan bagaimana menganalisa kondisi kulit, menentukan pembersih yang sesuai jenis kulit, hingga mengetahui prosedur jenis dan warna kosmetika sebelum merias. Kemudian, ibu-ibu diperlihatkan praktek teknik rias wajah secara langsung dan melihat perias ‘memoles’ make up ke bagian-bagian wajah ibu-ibu yang menjadi modelnya.

“Alhamdulillah antusias ibu-ibu di Karang Mulya ini sangat besar karena mereka ingin lebih bisa make up secara mandiri yang nanti ilmunya dapat bermanfaat buat make up orang lain,” kata Seno.

Di samping itu, Seno melihat ibu-ibu peserta pelatihan sangat senang mendapat ilmu ini. Sebab selain sebagai bekal usaha, teknik make up yang diajarkan juga bisa dipraktekkan ke diri sendiri.

“Ibu-ibu semakin bisa mempercantik diri pada saat pergi ke acara-acara resmi,” imbuh Seno.