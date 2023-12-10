Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Banyak Kader Muda Perindo Ikut Pencalegan, Mereka Sangat Militan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |00:05 WIB
Hary Tanoe: Banyak Kader Muda Perindo Ikut Pencalegan, Mereka Sangat Militan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyambut positif kader muda Perindo yang ikut pancelagan dalam Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, para kader muda itu terjun langsung ke lapangan.

"Banyak kader-kader muda kita ikut pencalegan, dan mereka sangat militan banyak turun ke lapangan saya perhatikan itu, termasuk sumbernya dari pemuda Perindo, jadi ini berita yang sangat positif," ujar Hary Tanoe pada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

Menurutnya, para kader muda dari Partai Perindo itu merupakan generasi muda terbaik. Dia pun menilai para kader muda tersebut secara militan turun ke lapangan, baik untuk bersosialiasi maupun untuk membantu masyarakat.

Selain itu, kata dia, dia melihat jika generasi muda saat ini juga secara beramai-ramai sukarela bergabung dengan TPN dan TPD Ganjar Prabowo-Mahfud MD. Mereka juga secara masif menyuarakan untuk memilih Ganjar-Mahfud, yang memang pasangan yang diusung Partai Perindo itu merupakan pilihan tepat bagi generasi milenial.

"Sudah masif sekali karena sekarang banyak anak muda gabung secara sukarela, di TPN maupun TPD, di Pusat maupun di daerah. Bahwa memang sudah tepat memilih Ganjar-Mahfud," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
