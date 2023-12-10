Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Kiai dan Para Santri Dukung Ganjar, Yenny Wahid: Bukti Kedekatan dengan Pondok Pesanten

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |00:45 WIB
Sejumlah Kiai dan Para Santri Dukung Ganjar, Yenny Wahid: Bukti Kedekatan dengan Pondok Pesanten
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat dukungan dari ratusan santri Pondok Pesantren Qasrul Arifin Ploso Kuning Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.

Selain para santri dari Pondok pimpinan KH Ruhullah Taqi M atau Gus Taqi, capres nomor 3 ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kyai berbagai Pondok Pesantren di DIY. Para kiai ini juga turut hadir dalam Silaturahmi Kebangsaan yang digelar di PonPes Qasrul Arifin Ploso Kuning yang dihadiri puteri Presiden Gus Dur, Yenny Wahid.

Ning Yenny, panggilan akrabnya merasa dukungan dari para santri dan kyai itu menunjukkan kalangan Ponpes dan kalangan santri punya kedekatan dengan pasangan Ganjar dan Mahfud. Mungkin itu karena melihat latar belakang keluarganya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Pak Ganjar misal Bu Atiqoh itu memang dari kalangan pesantren. Mbahnya itu pimpinan Pondok Pesantren," ujar dia.

Selain keluarga dari Ganjar Pranowo juga kalangan santri, sudah bukan rahasia lagi jika mahfud MD itu pastinya seorang santri. Tentu hal ini menunjukkan jika pasangan nomor urut 3 ini bagian tak terpisahkan dari Pondok Pesantren.

Dari kedekatan inilah langsung terlihat ada keterikatan dari kalangan Pondok Pesantren dengan Ganjar-Mahfud.. Dan Pondok merasa ada orang-orang yang bisa dititipi aspirasi ke depannya nanti di pemerintahan.

Halaman:
1 2
      
