Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Buat Tempat Pendidikan Khusus Agama Hindu Widyalaya

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |11:21 WIB
Kemenag Buat Tempat Pendidikan Khusus Agama Hindu Widyalaya
Kemenag Buat Tempat Pendidikan Khusus Hindu
A
A
A

JAKARTA– Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) RI, akan membuat satuan pendidikan umum berciri khas keagamaan Hindu bernama Widyalaya.

“Widyalaya merupakan satuan pendidikan yang sejenis Madrasah bagi umat Hindu yang nantinya akan ada dari jenjang TK hingga SMA. Di Widyalaya ini bisa disebut jenjang Pratama, Adi, Madya dan Utama,” ujar Dirjen Bimas Hindu Kemenag, I Nengah Duija, Minggu (10/12/2023).

“Ini sudah dibuatkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tinggal nunggu harmonisasi dengan Menkumham,”sambungnya.

ist

Widyalaya ini selain menjadi program prioritas Ditjen Bimas Hindu Kemenag juga menjadi legacy Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam bidang pendidikan.

“Mudah-mudahan tahun ini selesai, sehingga kami punya sekolah keagamaan yang sejenis Madrasah dari tingkat TK sampai SMA,”imbuhnya.

Dia menambahkan, bahwa legacy Menag Yaqut melalui Ditjen Bimas Hindu lainnya yaitu peningkatan status dan penegerian di Perguruan Tinggi Hindu, yaitu, Status Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Mpu Kuturan Singaraja menjadi Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan dan masih banyak lainnya.

“Adanya peningkatan status dan penegerian Perguruan Tinggi Hindu ini saya kira adalah legacy yang luar biasa dari Gus Menteri,” katanya.

Selain itu, Duija menyebut bahwa di tahun 2023 ini pengusulan kenaikan pangkat dari Lektor ke Lektor Kepala dan Guru Besar meningkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185480/kemenag-YPlJ_large.jpg
Kemenag Minta Harmoni Antarumat Terus Dirawat Lewat Aksi Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157806/pemerintah-I1N9_large.jpg
Irjen Kemenag: Menjadi ASN Diniatkan untuk Ibadah Mendapatkan Pahala!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155836/kemenag-UiCw_large.jpg
Kemenag Minta ASN Jadi Corong Kebijakan ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149918/pemerintah-wSIR_large.jpg
Kemenag: Masih Banyak Masjid Tidak Ramah Disabilitas dan Lansia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136465/kemenag-guHi_large.jpg
Kemenag Legalisasi Tanah Wakaf untuk Masjid hingga Pemakaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/337/3123581/pemerintah-ZmTW_large.jpg
Menag Nasaruddin: Kemajuan Teknologi Ungkap Kebenaran Ilmiah Alquran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement