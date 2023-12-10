Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi di Ponpes Qashrul Arifin, Yenny Wahid Serap Aspirasi Santri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |11:37 WIB
Silaturahmi di Ponpes Qashrul Arifin, Yenny Wahid Serap Aspirasi Santri
Yenny Wahid (Foto: MPI)
A
A
A

SLEMAN - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal dengan Yenny Wahid menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan bertajuk "Santri Titip Aspirasi" di Pondok Pesantren (Ponpes) Qashrul' Arifin, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (9/12/2023) malam.

Yenny Wahid mengatakan silaturahmi ini dilakukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan pasangan capres -cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Silaturahmi mendengarkan aspirasi masyarakat terutama menyangkut apa sih yang mereka harapkan dari paslon yang kami dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk kemudian kita teruskan. Dan dikemudian hari aspirasi itu harus kita perjuangkan untuk menjadi kebijakan negara," kata Yenny Wahid.

Yenny pun mengungkapkan alasan memilih pondok pesantren sebagai tempat sosialisasi dan silaturahmi. Menurut putri Presiden Indonesia ke-4, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pondok pesantren adalah penyokong masyarakat Indonesia.

Ketika dulu belum ada sistem formal di zaman Belanda pondok sudah eksis dan mengayomi masyarakat.

"Pondok itu fungsinya luar biasa mulai dari tempat pendidikan, tempat sosial, tempat rohani, tempat ekonomi, semua pusat pusatnya di pondok. Nah jadi fungsi pondok yang sangat multidimensi itu kemudian membuat pondok punya posisi yang sangat penting di tengah masyarakat. mereka menjadi pakunya komunitas," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement