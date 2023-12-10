Silaturahmi di Ponpes Qashrul Arifin, Yenny Wahid Serap Aspirasi Santri

SLEMAN - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal dengan Yenny Wahid menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan bertajuk "Santri Titip Aspirasi" di Pondok Pesantren (Ponpes) Qashrul' Arifin, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (9/12/2023) malam.

Yenny Wahid mengatakan silaturahmi ini dilakukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan pasangan capres -cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Silaturahmi mendengarkan aspirasi masyarakat terutama menyangkut apa sih yang mereka harapkan dari paslon yang kami dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk kemudian kita teruskan. Dan dikemudian hari aspirasi itu harus kita perjuangkan untuk menjadi kebijakan negara," kata Yenny Wahid.

Yenny pun mengungkapkan alasan memilih pondok pesantren sebagai tempat sosialisasi dan silaturahmi. Menurut putri Presiden Indonesia ke-4, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pondok pesantren adalah penyokong masyarakat Indonesia.

Ketika dulu belum ada sistem formal di zaman Belanda pondok sudah eksis dan mengayomi masyarakat.

"Pondok itu fungsinya luar biasa mulai dari tempat pendidikan, tempat sosial, tempat rohani, tempat ekonomi, semua pusat pusatnya di pondok. Nah jadi fungsi pondok yang sangat multidimensi itu kemudian membuat pondok punya posisi yang sangat penting di tengah masyarakat. mereka menjadi pakunya komunitas," ungkapnya.