Hadir di Mikir Santai, Alam Ganjar Ajak Anak Muda Aktif dalam Politik

JAKARTA - Dalam sebuah games interaktif yang diselenggarakan oleh MikirSantaiClub (MSc), Alam Ganjar, Ibnu Riza, dan Mutiara Baswedan hadir mewakili generasi muda sekaligus perwakilan keluarga dari masing-masing Calon Presiden RI di Kemang, Jakarta, Sabtu 9 Desember 2023.

Ketiga tokoh generasi muda tersebut sigap dalam melewati sejumlah tantangan dalam acara Mikir Santai Playday 2023 dan mengikuti setiap permainan yang diberikan, seperti truth or dare dan lempar telur secara bersama.

Tak hanya mereka, turut serta hadir komunitas dan tiktokers yang serta meramaikan bahkan berjoged bersama.

Dalam games tersebut, para tiktokers dibagi menjadi tiga tim dan diketuai oleh masing-masing dari ketiga tokoh tersebut dan melakukan joged bersama ala Tiktok. Permainan diakhir dengan games lempar bola pingpong ke dalam keranjang telur.

Saat diwawancarai, putra dari pasangan Capres nomor urut 3, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyampaikan keseruannya menghadiri acara tersebut.

BACA JUGA:

"Asik banget bareng Mba Tia dan Mas Ibu kita main beberapa tantangan, seperti uno stako, jawab truth or dare, kita lempar bola pingpong dan lain sebagainya. Pokoknya seneng banget bisa ketemu dan main bareng," kata Alam.