DPR Dukung Pemberantasan Kasus Korupsi Oknum ASN Kemenkeu

JAKARTA - Sejumlah catatan mewarnai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Salah catatan tersebut yakni fungsi pengawasan.

Ada banyak peristiwa penting yang terjadi sejak empat tahun terakhir. Bahkan, pada 2020 DPR RI sudah harus berjibaku dengan masalah pandemi Covid-19 yang mengguncang Indonesia.

DPR dinilai telah melakukan banyak dukungan terhadap pengawasan masalah-masalah besar. Seperti misalnya kasus Ferdy Sambo yang begitu mengguncang masyarakat Indonesia.

DPR berani memberikan dukungan terhadap kasus-kasus yang menimpa pejabat dengan pangkat tinggi.

"Kemudian kasus Sambo dan kemudian supporting yang dilakukan oleh DPR khususnya di Komisi III, ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Yang selama ini, mungkin, kalau yang menimpa pejabat yang pangkatnya tinggi seperti Teddy Minahasa dan Sambo, mungkin akan tertutupi. Tapi di periode ini khususnya di periode tiga ini saya sangat mengapresiasi," kata Pengamat sosial, Salman, Minggu (10/12/2023).

Ia pun mengapresiasi dukungan pemberantasan korupsi terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan para ASN Kementerian Keuangan. Dia memberikan acungan jempol untuk dukungan DPR terhadap kasus-kasus ini, misalnya seperti kasus Rafael Alun hingga para ASN di daerah.

"Termasuk kasus Rafael Alun. Bahkan bukan cuma Rafael Alun. Misalnya ada kasus pegawai Kementerian Keuangan di Yogyakarta dan di Makassar. Menarik ini supporting dari DPR periode ini. Saya mengacungi jempol atas apa yang dilakukan oleh mereka," ujarnya.