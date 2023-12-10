Basarnas Perpanjang Operasi SAR Korban Banjir Bandang di Humbahas selama Tiga Hari

JAKARTA - Badan SAR Nasional (Basarnas) Sumatera Utara memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih dinyatakan hilang atas peristiwa banjir bandang di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara sampai tiga hari kedepan.

Kepala Basarnas Sumut, Budiono mengatakan bahwa perpanjangan ini terhitung sejak Sabtu (9/12/2023) hingga Selasa 12 Desember 2023.

Menurutnya, upaya pencarian dan pertolongan hingga hari ketujuh masih belum membuahkan hasil.

"Sementara korban yang baru ditemukan berjumlah dua orang dalam keadaan meninggal dunia dan 10 lainnya masih dinyatakan hilang. Dilanjutkan tiga hari. Saat ini saya ikut membantu pencarian dari atas air,” kata Budiono pada Minggu (10/12/2023).

Menurut Budiono, pihaknya membuat skema dalam operasi SAR ini masih menyasar di tiga sektor. Sektor pertama di wilayah perairan baik di atas permukaan maupun di dasar air, kedua di sisi kiri jalan pesisir Danau Toba, ketiga sisi kanan jalan mengarah ke hulu.

Dalam operasi SAR tersebut, petugas memberdayakan personel gabungan mulai dari tim anjing pelacak K-9 SAR Direktorat Samapta Polda Sumut bersama tim alat berat dari BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan dan Dinas PUPR guna menyisir sektor dua dan tiga.