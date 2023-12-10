Hary Tanoesoedibjo Hadiri Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perindo Kalteng

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengunjungi kegiatan bazar minyak murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Perindo Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (10/12/2023).

Kunjungan HT tersebut merupakan rangkaian kegiatannya di Pulau Borneo.

HT tampak didampingi sang istri, Liliana Tanoesoedibjo. Keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian putih-putih dikalungi kain motif khas Kalimantan.

Kehadiran mereka juga disambut oleh Ketua DPW Perindo Kalteng Sengkon, ribuan kader DPW Perindo Kalteng, serta warga di sana.

Dalam kesempatan itu, HT mengaku sangat senang dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan DPW Perindo Kalteng tersebut.

"Ya saya dan istri Ibu Liliana hadir di Palangkaraya menemui kader di bawah pimpinan Pak Sengkon, ketua kami (DPW Perindo) di Kalteng dan di sini di Kantor Perindo Kalteng ada pasar murah yang melibatkan ratusan dan bahkan ribuan warga dan juga pemeriksaan kesehatan gratis," kata HT kepada wartawan di lokasi.