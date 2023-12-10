Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Bazar Murah Perindo Kalteng, Hary Tanoe: Kami Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat Kecil

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:37 WIB
Hadiri Bazar Murah Perindo Kalteng, Hary Tanoe: Kami Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat Kecil
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI))
A
A
A

PALANGKARAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memastikan partai yang dipimpinya akan terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Hal itu ditegaskan HT saat mengunjungi kegiatan bazar minyak murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (10/12/2023).

"Tentunya saya berpesan kepada masyarakat Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Percayalah. Saya jamin itu. Dan pilihlah Partai Perindo," kata HT kepada wartawan di lokasi.

"Kalau pilpres, pilihlah Ganjar-Mahfud. Karena saya yakin sebagai salah satu anggota pengarah Ganjar-Mahfud saya yakin beliau berdua juga berjuang untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, kunjungan HT di Kalteng tersebut merupakan serangkaian kegiatannya di pulau Borneo. HT mengaku sangat senang dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan DPW Perindo Kalteng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement