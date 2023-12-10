Bela Butet Kartaredjasa, Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah: Beliau Orang Baik yang Cinta Indonesia

JAKARTA - Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah berkoordinasi dengan Butet Kartaredjasa dalam rangka memberikan dukungan atas intimidasi yang diterima oleh seniman ternama Indonesia tersebut, Sabtu 9 Desember 2023.

Butet Kartaredjasa diadukan ke Bareskrim Polri buntut pengakuan diintimidasi kepolisian dalam pergelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki beberapa hari lalu.

Mulai hari ini, sambungan komunikasi kepada Butet Kartaredjasa tidak bisa diakses. "HP/WA dilumpuhkan. Mulai pagi ini akses komunikasi kepadaku sedang dilumpuhkan. Silakan yang mau kontak ke nomor rumah atau nomer bojo”, tulis Butet di akun media sosialnya.

Menanggapi peristiwa ini, beberapa Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah melakukan koordinasi dengan Butet Kartaredjasa. Mereka mengecam intimidasi atas Butet dan menyebut bahwa praktik intimidasi tersebut mirip cara-cara Orde Baru.

“Kami bersama Mas Butet. Beliau orang baik yang cinta pada negaranya, Indonesia. Kami mengecam segala bentuk intimidasi dan pembungkaman. Meskipun kami belum lahir di era Orde Baru, tapi kami tidak ingin peristiwa tersebut terulang kembali. Sekali lagi, kami bersama mas Butet untuk kemenangan demokrasi," ujar salah satu Mahasiswa Indonesia yang menyampaikan langsung kepada Butet via video call.