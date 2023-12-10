Bromo Jadi Taman Nasional Terindah di Dunia, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, masuk tiga besar The World's Most Beautiful National Parks atau Taman Nasional Terindah di Dunia tahun 2023 versi Bounce, Sebuah platform layanan perjalanan berbasis di sSan Francisco, Amerika Serikat.

Dari 100 Taman Nasional di dunia yang masuk list, Bromo Tengger Semeru memperoleh skor 7,89 dari total 10 poin, hanya kalah beberapa poin dari Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan di peringkat pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil, pada peringkat kedua.

Pencapaian Bromo dalam peringkat ini sangat mengesankan. Mengungguli beberapa taman nasional terkenal lainnya seperti Taman Hutan Nasional Zhangjiajie di Cchina/ dan Taman Nasional Fuji Hakone Izu di Jepang.

