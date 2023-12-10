Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bromo Jadi Taman Nasional Terindah di Dunia, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:49 WIB
Bromo Jadi Taman Nasional Terindah di Dunia, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
Okezone Updates
A
A
A

JAKARTA - Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, masuk tiga besar The World's Most Beautiful National Parks atau Taman Nasional Terindah di Dunia tahun 2023 versi Bounce, Sebuah platform layanan perjalanan berbasis di sSan Francisco, Amerika Serikat.

Dari 100 Taman Nasional di dunia yang masuk list, Bromo Tengger Semeru memperoleh skor 7,89 dari total 10 poin, hanya kalah beberapa poin dari Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan di peringkat pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil, pada peringkat kedua.

Pencapaian Bromo dalam peringkat ini sangat mengesankan. Mengungguli beberapa taman nasional terkenal lainnya seperti Taman Hutan Nasional Zhangjiajie di Cchina/ dan Taman Nasional Fuji Hakone Izu di Jepang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/519/3102103/gunung_bromo-zWOx_large.jpg
Gunung Bromo Ditutup pada 27-28 Januari 2025 Imbas Wulan Kapitu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/338/3024798/api-di-kawasan-gunung-bromo-sulit-dipadamkan-kebakaran-lahan-meluas-tGIskreqxa.jpg
Api di Kawasan Gunung Bromo Sulit Dipadamkan, Kebakaran Lahan Meluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/519/3024655/salju-mucul-di-gunung-bromo-suhu-turun-hingga-5-derajat-celsius-2bV5SUy872.jpg
Salju Mucul di Gunung Bromo, Suhu Turun hingga 5 Derajat Celsius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/337/2964030/kilas-balik-kebakaran-gunung-bromo-hingga-pelaku-dihukum-30-bulan-penjara-BsmxtKMUzT.jpg
Kilas Balik Kebakaran Gunung Bromo hingga Pelaku Dihukum 30 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/519/2963783/pembakar-bukit-teletubbies-gunung-bromo-divonis-30-bulan-penjara-dan-denda-rp3-5-miliar-DbqhG5vcrc.jpg
Pembakar Bukit Teletubbies Gunung Bromo Divonis 30 Bulan Penjara dan Denda Rp3,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/519/2946567/19-279-wisatawan-serbu-gunung-bromo-selama-enam-hari-masa-natal-9Go0u8uni5.jpg
19.279 Wisatawan Serbu Gunung Bromo selama Enam Hari Masa Natal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement