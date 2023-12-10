Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Kegiatan Bazar Murah Perindo Kalteng, Liliana Tanoesoedibjo: Warga Happy Sekali

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:51 WIB
Hadiri Kegiatan Bazar Murah Perindo Kalteng, Liliana Tanoesoedibjo: Warga <i>Happy</i> Sekali
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo hadiri bazar murah Perindo Kalteng
PALANGKARAYA - Sejumlah warga tampak antusias menghadiri kegiatan bazzar minyak murah dan pemeriksaan gratis yang digelar di halaman kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Tengah, Minggu (10/12/2023).

Antusiasme masyarakat terlihat makin tinggi setelah Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) beserta sang istri, Liliana Tanoesoedibjo hadir dalam kegiatan tersebut.

Keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian putih-putih dikalungi kain motif khas Kalimantan. Kehadiran mereka juga disambut oleh Ketua DPW Perindo Kalteng Sengkon, serta ribuan kader DPW Perindo Kalteng.

"Antusisas masyarakat sangat happy sekali ketemu kami dari Jakarta. Dan dengan hubungan mereka yang erat ini membuat mereka juga merasa part of Perindo dan mereka berjuang dengan kami bersama- sama," kata Liliana Tanoesoedibjo kepada wartawan di lokasi.

Sementara itu, HT mengaku sangat senang dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan DPW Perindo Kalteng.

"Ya saya dan istri ibu Liliana hadir di Palangkaraya menemui kader di bawah pimpinan pak Sengkon, ketua kami (DPW Perindo) di Kalteng dan di sini di kantor perindo Kalteng ada pasar murah yang melibatkan ratusan dan bahkan ribuan warga dan juga pemeriksaan kesehatan gratis," kata HT.

