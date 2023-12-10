Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Saya dan Istri Sudah Banyak Berkah yang Diperoleh, Sekarang saatnya Berjuang untuk Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:55 WIB
Hary Tanoe: Saya dan Istri Sudah Banyak Berkah yang Diperoleh, Sekarang saatnya Berjuang untuk Indonesia
BANJARMASIN - Partai Perindo menggelar safari kegiatan sosial di sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. Kegiatan itu, meliputi pasar murah hingga cek kesehatan gratis untuk rakyat kecil.

Adapun, roadshow kegiatan sosial itu digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan teranyar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menegaskan, kegiatan itu merupakan bukti konkrit dari Partai Perindo untuk memperjuangkan rakyat kecil.

"Partai Perindo, sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat kecil," tutur HT saay ditemui di lokasi bazar minyak murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Brigjend Hasan Basri, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, Minggu (10/12/2023) sore.

HT merasa bersyukur dirinya telah dikaruniai keberkahan. Untuk itu, ia merasa tergerak untuk membantu dan memperjuangkan nasib rakyat kecil.

"Saya dan istri ini sudah banyak sekali berkah yang diperoleh, sehingga sudah waktunya saat ini berjuang untuk Indonesia yang maju," tutur HT.

Baginya, Indonesia bisa maju bila rakyat sejahtera. "Artinya, yang belum sejahtera kita berjuang untuk mereka supaya sejahtera. Nah sudah sejahtera, biarkan mereka tumbuh sendiri asal taat dengan aturan," tandas HT.

(Khafid Mardiyansyah)

      
