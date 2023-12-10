Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah dan Asal Usul Manggarai Jakarta Dulunya Tempat Perbudakan Zaman Kolonial Belanda

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |22:01 WIB
Sejarah dan Asal Usul Manggarai Jakarta Dulunya Tempat Perbudakan Zaman Kolonial Belanda
Ilustrasi untuk sejarah dan asal usul Manggarai Jakarta (Foto: Tropenmuseum)
A
A
A

JAKARTA- Siapa menyangka bila sejarah dan asal usul Manggarai Jakarta ternyata dulunya tempat perbudakan zaman kolonial Belanda. Ribuan budak pribumi dieksploitasi demi memuaskan nafsu kaum penjajah sekitar tahun 1800-an.

Bila melihat berbagai sumber, Minggu (10/12/2023), daerah Manggarai dan Jalan Sultan Agung saat ini tersohor sebagai salah satu titik kemacetan di Jakarta. Pasalnya daerah ini merupakan pusat bisnis dan padat penduduk.

Daerah ini juga dikenal sebagai Jalan Jan Pieterszoon Coen, diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda terkemuka dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia.

Pada abad ke-19, Jalan Jan Pieterszoon Coen menjadi pusat perbudakan perempuan di Batavia. Pusat penjualan budak ini diketahui berada di kawasan Manggarai.

Mayoritas budak belia didatangkan jauh dari asalnya di daerah Manggarai di Nusa Tenggara Timur (NTT). Budak-budak tersebut didatangkan oleh Belanda setelah penaklukan Pieterszoon Coen terhadap Jayakarta pada tahun 1619.

Sejarah "Manggarai" sendiri sebenarnya mengacu pada asal usul budak-budak tersebut. Manggarai ternyata merupakan nama sebuah wilayah di Nusa Tenggara Timur tempat mayoritas budak-budak ini berasal.

Diketahui saat Pieterszoon Coen tiba di Jayakarta, kawasan Manggarai hanya dihuni oleh sedikit penduduk. Hal ini dikarenakan orang-orang Jawa dan Sunda yang tinggal di Jayakarta telah menghindar dan memilih pindah ke selatan Jakarta.

Untuk membangun Batavia pasca penaklukan, Belanda membutuhkan tenaga kerja kerja. Oleh sebab itu, mereka mendatangkan tawanan perang dari berbagai daerah, termasuk Manggarai, Bali, Bugis, Arakan, Makassar, Bima, Benggala, Malabar, hingga Kepulauan Koromandel (India).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173946//pemerintah-4sTb_large.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Segera Rampung, Warga: Permudah Mobilitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/340/3153962//perindo_ntt-ysOK_large.jpg
Dorong Kaum Muda NTT Jaga Persaudaraan, Aleg Perindo Manggarai Hima Domi Dukung Pentas Seni Antar-Keuskupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148987//breaking_news_tawuran_remaja_pecah_di_jalan_saharjo_arah_tebet_macet_total-vC2n_large.jpg
Breaking News! Tawuran Remaja Pecah di Jalan Saharjo Arah Tebet, Macet Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/338/3141544//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-EuVt_large.jpg
Ini Cara Gubernur Pramono Redam Tawuran di Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/338/3138690//pramono_anung_bilang_pengangguran_jadi_penyebab_tawuran_di_manggarai-twxa_large.jpg
Pramono Anung Bilang Pengangguran Jadi Penyebab Tawuran di Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/338/3136812//tawuran_remaja-xtzE_large.jpg
Ini Penyebab Tawuran Antarwarga Pecah di Manggarai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement