HOME NEWS NASIONAL

HT Rekomendasikan Rakyat Pilih Ganjar-Mahfud: Seiring dengan Kami dalam Membangun Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |22:07 WIB
HT Rekomendasikan Rakyat Pilih Ganjar-Mahfud: Seiring dengan Kami dalam Membangun Indonesia
A
A
A

BANJARMASIN - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) merekomendasikan masyarakat untuk memilih Paslon Capres-Cawapres Nomor Urur 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Saya juga merekomendasikan paslon di Pilres nanti Ganjar-Mahfud," kata HT saat ditemui di lokasi bazar minyak murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Brigjend Hasan Basri, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, Minggu (10/12/2023) sore.

Rekomendasi itu dilayangkan lantaran HT merasa, perjuangan Ganjar-Mahfud senafas dengan Partai Perindo, yakni membangun rakyat.

"Karena seiring dengan perjuangan kami, bagaimana membangun rakyat," terang HT.

