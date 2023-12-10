Sejarah dan Asal Usul Cawang Jakarta Timur yang Diambil dari Nama Seorang Letnan Asal Melayu

Ilustrasi untuk sejarah dan asal usul Cawang Jakarta Timur (Foto: Okezone/Heru)

JAKARTA- Mari mengulas sejarah dan asal usul Cawang di Jakarta Timur yang ternyata berasal dari nama seorang Letnan asal Melayu.

Cawang merupakan sebuah kelurahan yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Kramatjati. Kawasan tersebut menjadi salah satu daerah terpadat di Jakarta karena adanya jalan tol dalam kota sebagai akses menuju Bogor dan Bekasi.

Namun Cawang rupanya memiliki sejarah yang unik mengenai asal usul namanya. Dalam buku karya Zaenuddin HM berjudul ‘212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe”, dijelaskan mengenai sejarah kelurahan tersebut.

Dari catatan sejarah, kawasan tersebut dulunya ditinggali seorang Letnan asal Melayu yang mengabdi kepada pemerintah kolonial Belanda. Letnan tersebut bernama Enci Anwar, namun penduduk sekitar lebih sering memanggilnya Enci Awang.

Letnan Enci Awang sendiri bertugas di bawah Kapten Wan Abdul Bagus yang bermukim di Kampung Melayu, selatan Jatinegara. Seiring berjalannya waktu, nama Enci Awang terus berubah hingga ada yang memanggilnya C’Awang.

Nama C’Awang pun akhirnya populer dan hingga saat ini digunakan sebagai nama tempat tersebut.

Selain kisah tersebut, warga Cawang juga percaya bahwa daerah ini awalnya berasal dari keberadaan cawan raksasa yang ada sebelum kedatangan bangsa Belanda di Pulau Jawa.