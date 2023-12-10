Tim Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Mengecam Upaya Pembungkaman Terhadap Butet Kertaredjasa

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mendapat laporan dari budayawan Butet Kertaredjasa bahwa dia dilaporkan ke kepolisian perihal pernyataannya yang menyatakan dia merasa diintimidasi karena tidak diperbolehkan membicarakan politik dalam pementasannya di Taman Ismail Marzuki beberapa waktu lalu.

Butet juga menyatakan bahwa dia diminta untuk menandatangani pernyataan yang isinya adalah agar dia tak membicarakan politik dalam pementasannya tersebut.

Buntut dari pernyataan Butet di media tersebut telah membuat kelompok bernama Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) membuat laporan ke pihak kepolisian dengan tuduhan bahwa Butet telah membuat hoax, menyebar berita bohong.

"Kami belum membaca laporan tersebut. Kami memahami bahwa melaporkan seseorang itu adalah hak warga negara, namun dalam hal ini kami merasa seyogyanya yang memiliki alas hak untuk melaporkan adalah pihak kepolisian yang seharusnya merasa keterangan pers Butet salah. Hal ini tentunya tidak bisa ditafsirkan sebagai intimidasi, atau bukan berita bohong (hoax). Sehingga menurut pandangan kami, laporan yang dibuat oleh Lisan dibuat tanpa alas hak yang sah (legal standing)," Kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam keterangan tertulis.

Butet menurut keterangannya merasa terintimidasi akibat permintaan kepolisian untuk tak membicarakan politik dalam pementasannya. Padahal selama ini, sejak Reformasi digulirkan, dia tak pernah dilarang untuk bicara politik.

Dalam pementasan, kesusasteraan dan kehidupan kebudayaan kritik dan satir politik adalah sesuatu yang biasa karena dari sastra dan kebudayaan kita bisa berkaca mengenai keadaan dan bisa berharap pada perbaikan masa depan. Di seluruh dunia sastra dan kebudayaan itu penuh dengan kritik dan harapan.

Tim Deputi Hukum Ganjar-Mahfud diminta oleh Butet untuk menjadi kuasa hukum dan telah menyatakan bersedia memberikan bantuan hukum kepadanya. Terus terang kami berharap agar kasus ini tidak berlanjut dan pelapor mencabut laporannya.