Belasan Siswa Sekolah Alami Perundungan di Rumah Senior di Setiabudi

JAKARTA - Sebanyak 12 siswa SMAN 26 Jakarta yang duduk di bangku kelas X diduga menjadi korban bullying oleh para seniornya. Mereka dianiaya oleh seniornya yang duduk di bangku kelas XI dan XII.

Pengacara salah satu korban, William Albert Zai mengatakan, dugaan kasus bullying itu terjadi di rumah salah satu pelaku di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat (1/12/2023) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Salah satu korban dalam kasus ini siswa berinisial AF (16).

"Terlapornya saudara D dan kawan-kawan yang diduga sebagai pelakunya itu berjumlah 15 orang," ujarnya pada wartawan, Sabtu (/12/2023).

Menurutnya, orangtua siswa AF, K tak terima dengan peristiwa yang dialaminya itu sehingga kliennya melaporkan dugaan kasus bullying itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun laporan kliennya telah diterima polisi dengan nomor LP/B/3647/XII/2023/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 2 Desember 2023.

Dia menerangkan, korban awalnya dihubungi salah satu seniornya melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp (WA). Pelaku lalu meminta korban untuk datang ke rumahnya.

"Jadi waktu itu sistemnya itu di WA dahulu, eh kamu datang ke rumah saya. Jadi kalau dari informasi dan chating yang kami pelajari, peristiwa ini bukan hanya sekali terjadi, berkali-kali," tuturnya.