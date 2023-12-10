Kerap Kebanjiran, Warga Tamansari Puri Bali Tuntut Pengembang Tanggung Jawab

JAKARTA - Warga Perumahan Tamansari Puri Bali, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan banjir yang beberapa kali melanda kompleks perumahan itu.

Dengan mengenakan kaos berwarna merah, warga memulai aksi dari area depan kompleks. Selanjutnya, warga berjalan kaki menuju bagian tengah perumahan, tepatnya di sekitar Masjid Puri Bali.

Berbekal pengeras suara, mereka meneriakkan agar pengembang melakukan pembongkaran pintu air. "Save Puri Bali! Bongkar Pintu Air!", teriak warga sambil mengepalkan tangan.