Alami Luka Bakar 75%, Istri Korban Pembakaran Suami Meninggal Dunia

JAKARTA - Perempuan bernama Anie M yang dibakar hidup-hidup oleh suaminya, Jali K, di kasasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kini mengembuskan napas terakhirnya di RSCM, Jakarta Pusat. Adapun Anie mengalami luka bakar hingga mencapai 75 persen.

"Telah berpulang ke Rahmatullah, Anie Melan pada hari ini sekira pukul 10.40 WIB di RSCM. Almarhumah merupakan korban penyiraman bensin dan dilakukan pembakaran oleh suaminya," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

