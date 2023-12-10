Bertemu Atikoh, Penyandang Disabilitas Berharap Ganjar-Mahfud Menang

TANGSEL - Momen haru terjadi saat istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri senam sehat dan cek kesehatan gratis di Taman Pulau Situ Gintung 3, Tangerang Selatan, Minggu (10/12/2023) pagi.

Pasalnya, seorang penyandang disabilitas asal Semarang, Rika ingin, bertemu dengan istri Ganjar Pranowo tersebut. Saat senam berkhir, Rika mencoba mendekat ke Atikoh.

Hanya saja, ia tak bisa menyapa Atikoh lebih drkat lantaran animo tinggi dari peserta yang ingin berswafoto dengan istri Ganjar itu. Semangatnya pun tak pupus.

Rika mencoba masuk ke kerumunan warga dan menyapa Atikoh secara langsung. Dengan ramah, Atikoh pun menyambut hangat Rika.

Perbincangan terjadi antarkeduanya. Kemudian, Atikoh mengajak Rika untuk duduk di kursi. Saat itu, Rika berbincang dengan Atikoh dengan intens.

Bahkan, Rika langsung berteriak "Ganjar-Mahfud menang, menang, menang!!!" seru Rika.

Setelah itu, Rika meminta Atikoh untuk berfoto dengannya. Seusainya, Rika langsung mencium pipi Atikoh.