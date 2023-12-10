Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Senam Sehat, Siti Atikoh Bicara Pentingnya Jaga Kesehatan dan Pupuk Kebahagiaan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |10:43 WIB
Hadiri Senam Sehat, Siti Atikoh Bicara Pentingnya Jaga Kesehatan dan Pupuk Kebahagiaan
Siti Atikoh senam sehat/Foto: MPI
A
A
A

 

TANGSEL - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri senam sehat dan cek kesehatan gratis di Taman Pulau Situ Gintung 3, Tangerang Selatan, Minggu (10/12/2023) pagi.

Para peserta senam yang sebagian besar merupakan ibu-ibu nampak antusias dengan kedatangan Atikoh. Atikoh pun berbicara pentingnya menjaga kesehatan dan memupuk kebahagiaan.

 BACA JUGA:

Mulanya, Atikoh mengajak para peserta untuk mengucapkan terima kasih kepada suami dan anak lantaran telah diizinkan untuk bersilaturahmi di acara tersebut. Apalagi, acara tersebut dinilai positif karena bisa menjaga kesehatan dan kebahagiaan.

"Kita terima kasih kepada suami, terima kasih kepada anak karena telah diizinkan untuk bersilaturahmi bisa datang ke sini, bisa berbahagia, sehat jiwa dan raga. Jiwanya sehat, bahagia. Raganya sehat karena olahraga ya," tutur Atikoh langsung disambut apresiasi oleh para peserta.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Atikoh berharap para peserta pun dapat menjaga kesehatan dengan mengimbangi makan makanan yang bergizi. Menurutnya, cara mudah untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi telur yang kaya akan protein.

"Dan semoga bisa diimbangi juga dengan makanan yang bergizi ya. Protein, protein yang paling gampang adalah telur. Satu biji, satu hari," tutur Atikoh.

