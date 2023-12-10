Senam Bareng Warga, Caleg Perindo Rere Tati Bakar Semangat Pemenangan Ganjar-Mahfud

DEPOK - Caleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina membakar semangat dan menyuarakan pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di RW 8 dan 9, Rangkapan Jaya Lama, Pancoran Mas, Kota Depok pada Minggu (10/12/2023) pagi.

Rere bersama ratusan emak-emak melakukan kegiatan senam pagi bersama.

Terlihat dalam dokumentasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Rere yang maju dari Partai Perindo dikenal modern peduli rakyat kecil itu menggunakan pakaian senada berwarna biru.

"Hari ini kita senam bersama dengan 100 emak-emak di RW 8 dan 9, Rangkapan Jaya Lama untuk mensosialisasikan pemenangan Ganjar-Mahfud," kata Rere dalam keterangannya.